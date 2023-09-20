أرمن ناغورني قرة باغ يدعون أذربيجان إلى التفاوض

دعت السلطات الأرمنية في ناغورني قره باغ الثلاثاء أذربيجان إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات، بعد ساعات من شنّ باكو عملية عسكرية على الجيب الانفصالي.

وقالت وزارة الخارجية في الجيب الانفصالي على منصة "إكس" إن "جمهورية آرتساخ"، وهو الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ، "تدعو الجانب الأذربيحاني إلى وقف إطلاق النار فورًا والجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وشنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة قرة باغ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة، لكن باكو قالت إنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري وطرد التشكيلات العسكرية الأرمنية.

وناغورني قرة باغ معترف بها دوليا جزءا من أذربيجان لكن منطقة منها تديرها سلطات

من الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها.



وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

وقد يغير القتال التوازن الجيوسياسي في منطقة جنوب القوقاز، التي تتقاطع فيها خطوط أنابيب نفط وغاز وحيث تسعى روسيا،المنشغلة بحربها في أوكرانيا، إلى الحفاظ على نفوذها في مواجهة اهتمام أكبر من تركيا التي تدعم أذربيجان.

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