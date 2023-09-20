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رئيس الدولة يبحث مع حاكم أم القيوين شؤون الوطن والمواطن

9/20/2023 5:11:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يقع في جوهر خطط التنمية والتطوير وعلى قمة أولويات القيادة ورؤيتها للمستقبل ليكون عنصراً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية وتقدم دولة الإمارات وتعزيز مكتسباتها.

كما تبادل سموهما التحية والأحاديث الودية مع ضيوف مجلس قصر البحر الذين هنؤوا سموهما بالإنجازات الحضارية التاريخية التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات في مجال الفضاء لاسيما إنجازها مؤخراً أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين والمواطنين.

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