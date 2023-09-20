الإمارات.. خطوات مُلهمة في مجال الفضاء

أشاد علماء ومختصون بالخطوات المدروسة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، وهي الخطوات التي تكللت بنجاحات واسعة، في خط متوازٍ مع خطط ومستهدفات طموحة، وبما يضع الدولة في مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال.

جاء ذلك في معرض تعليقاتهم في تصريحات متفرقة لـ«البيان» حول إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي امتدت ستة أشهر، أجرى خلالها 200 مهمة بحثية علمية، فيما قضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء التجارب العلمية، وهي الرحلة التي تلهم الشباب العربي، في أنهم قادرون على الإسهام الإيجابي في مسيرة البشرية العلمية والحضارية.

وثمن العالم الفيزيائي، أستاذ علم الفضاء وهندسة الملاحة الفضائية في كلية فيتربى للهندسة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، مايك غرونتمان، في تصريحات لـ«البيان»، الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال الفضاء، مشيداً برحلة النيادي المُلهمة لجيل الشباب في العلوم. وقال غرونتمان:

«لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في إتقان تكنولوجيا الفضاء، هذا مجال معقد ومتخصص من العلوم والهندسة، ويتطلب عقوداً من التطوير، وحيث لا يمكن إنشاء القدرات بين عشية وضحاها».

نادي النخبة

وأوضح أستاذ علم الفضاء وهندسة الملاحة الفضائية أن رحلات الفضاء البشرية أمر لا غنى عنه، مشدداً على أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خطوة مهمة أخرى للانضمام إلى نادي النخبة مع رواد الفضاء في المدار، وأشار إلى أن رحلة النيادي من شأنها المساعدة في إثارة وتحفيز جيل الشباب في العلوم والهندسة بشكل حاسم، من أجل التقدم في الاقتصاد ونوعية الحياة البشرية.

وإلى ذلك، أشاد الأستاذ الجامعي بالجامعة الأمريكية في واشنطن، المتخصص في سياسة الفضاء، الدكتور هوارد مكوردي، في تصريح لـ«البيان»، بالخطوات المعززة لمشاركة مجموعة واسعة من البلدان في مجال الفضاء. وقال: من المهم أن تشارك مجموعة واسعة من البلدان في الأنشطة الفضائية، وليس قصر المشاركة على عدد قليل فقط. كما تحدث عن أهمية تضافر الجهود الدولية في هذا القطاع، موضحاً أن الإصلاحات التي حققتها حركة الفضاء الجديدة ترجع في جزء كبير منها إلى قدرتها على العمل على المستوى الدولي.

رائد فضاء



وبدوره، قال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات لـ«البيان»، إن رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، شيء عظيم يضاف إلى خطوات دولة الإمارات في مجال الفضاء، لا سيما أنه استمر لفترة ستة أشهر، وأجرى تجارب علمية.

وأوضح أن النيادي يعد رائد فضاء حقيقياً، لأن بعض الدول ترسل مسافراً أو سائح فضاء وتُطلق عليه لقب رائد على غير الحقيقة، بينما الذي يحصل على شارة الفضاء إما طيار أو ملاح أو شخص قام بإجراء تجارب علمية على متن مركبة فضائية أو بمحطة الفضاء الدولية التي تقع على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر عن سطح الأرض.

وتابع: الإمارات أصبحت تواكب الدول الكبرى في مجال الفضاء، مشيراً إلى عديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة في هذا القطاع، من بينها مسبار الأمل الذي وصل إلى مدار المريخ لدراسة الكوكب الأحمر في موضوعات علمية لم تتطرق إليها دول العالم من قبل، ومن بين الخطوات أيضاً على مستوى الأقمار الصناعية.

وما لدى الدولة من كوكبة من الأقمار، فضلاً عن مشاركتها في تصنيع أجزاء كبيرة منها.

كما أشار أيضاً إلى مشروع استكشاف «حزام الكويكبات» الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري، وهو المشروع الذي يستمر 13 عاماً (6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف).