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الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا فريق الإنقاذ في ليبيا

9/20/2023 5:11:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا فريق إنقاذ تعرض لحادث سير أثناء توجهه من بنغازي إلى درنة في ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

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