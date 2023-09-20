الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا فريق الإنقاذ في ليبيا

الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا فريق الإنقاذ في ليبيا
التاريخ
9/20/2023 5:11:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا فريق إنقاذ تعرض لحادث سير أثناء توجهه من بنغازي إلى درنة في ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.
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