«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطرح 30 وظيفة شاغرة​

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن طرح 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات، خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ضمن منصة حكومة دبي، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.

وأكد سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دبي وتحقيق رؤية المؤسسة وريادتها العالمية بما ينسجم مع رؤية وتوجهات الدولة المتمثلة في تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

وقال ابن سليم : تسعى المؤسسة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ويتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة في توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن وتأهيلهم لتأدية دورهم ودعم المسيرة التنموية، بصفتهم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات وهم رأس مالنا الأغلى على اختلاف اختصاصاتهم ومواقع عملهم.