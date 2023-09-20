«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطرح 30 وظيفة شاغرة​

«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطرح 30 وظيفة شاغرة
التاريخ
9/20/2023 5:11:43 AM
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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن طرح 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات، خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ضمن منصة حكومة دبي، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.
وأكد سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دبي وتحقيق رؤية المؤسسة وريادتها العالمية بما ينسجم مع رؤية وتوجهات الدولة المتمثلة في تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.
وقال ابن سليم : تسعى المؤسسة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ويتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة في توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن وتأهيلهم لتأدية دورهم ودعم المسيرة التنموية، بصفتهم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات وهم رأس مالنا الأغلى على اختلاف اختصاصاتهم ومواقع عملهم.
MENAFN20092023000110011019ID1107103831
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