الأسهم العالمية تواصل التراجع مع ترقب قرارات الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وانخفض القطاع الصناعي 0.5% مع تراجع سهم دويتشه بوست 2.7%.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2% بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور جروب ارتفع 4.2% بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.

القرارات المنتظرة

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) غداً الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس، كما سيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة يوم الجمعة بعد اختتام اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتتوقع أسواق المال أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، لكن التركيز سينصب على الحصول على إرشادات من البنك المركزي بشأن المرحلة التالية.

وينتظر المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال لصحيفة في وقت سابق من الشهر إن البنك المركزي قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وهبط المؤشر نيكاي 0.87% إلى 33242.59 نقطة. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 5.23% مسجلاً أسوأ أداء على المؤشر.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة الاثنين.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول «توخى المستثمرون الحذر قبل حدثين كبيرين، اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان».