1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 153.47 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 14.82 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 44.03 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22.72 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 30.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 72.3 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 26.84 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 37.95 مليون درهم و92 رهن فلل وشقق بقيمة 224.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51.04 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 105.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.64 مليون درهم.