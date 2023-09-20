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القبض على 71 تمساحاً هارباً في الصين

9/20/2023 5:11:42 AM
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​أمسكت السلطات الصينية بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وهرب أكثر من 70 تمساحاً قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحاً من الماء بواسطة حبل.

وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صوراً لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحاً بالغاً وتمساحان أصغر سناً، بحسب ""بكين نيوز".

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