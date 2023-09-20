فرحة الوطن بعودة البطل سلطان

لحظات تاريخية مهيبة ممزوجة بالفخر والاعتزاز عاشتها بلادي الحبيبة بمعية العرب والعالم احتفاءً بعودة رائد الفضاء البطل سلطان النيادي، وذلك بعد أن أتم بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في قطاع الفضاء، كأول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، حيث أصبح الرائد سلطان النيادي قدوة ونموذجاً مشرفاً وملهماً للشباب الإماراتي والعربي، وعزز هذا النجاح ريادة دولة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء؛ إذ أصبحت الدولة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية، وأصبحت مهمة سلطان النيادي التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية نموذجاً ملهماً لجيل المستقبل من العلماء ورواد الفضاء؛حيث يرتكز برنامج الإمارات الوطني للفضاء على رؤية القيادة الرشيدة السباقة في استشراف المستقبل من خلال الدعم الكبير الذي توليه لتطوير قطاع الفضاء في فترة زمنية قياسية مقارنة بدول متقدمة أخرى.

نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يعد محطة جديدة ضمن مسيرة استئناف الحضارة، ويضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة الاستثنائية وجهودها المستمرة في دعم البحث العلمي واستكشاف الفضاء.