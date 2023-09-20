تطورت النظريات المتعلقة بسياسة الإعلام لتشكل مفاهيم ونظريات جديدة يجب أن تتماشى مع أسلوب النهج الحالي من التطور حتى أصبح المفهوم الجديد يتحول إلى الإعلام الاقتصادي، أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي أصبحت قطباً أساسياً ضمن فروع الإعلام، حيث يقوم بدراسة المتغيرات في عالمنا الجديد ويقدم استنتاجات تحليلية داخل المجتمع والمفروض أن تكون بشكل سليم، ويكمن في نقل صورة عامة عن الوضع الذي من المفروض أن يكون جزءاً كبيراً منه رسائل طمأنة واستقطاب من هم في الخارج.

تكمن أهمية الإعلام الاقتصادي في تحريك المياه الراكدة نحو جميع الأقطاب العالمية في تعبير ممتاز عن الوضع الاقتصادي للدول والجماعات. في سبيل تعزيز مفهوم المنافسة لاكتساب المردود المالي والاقتصادي للدول.

إن تأثير رسائل الاقتصاد الإعلامي بصورة مستمرة له أثر كبير على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمحلية والدولية، لكي يتخطى تحديد الأهداف التي توضع له وفي ظل جميع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتمثلة بالنتائج المتوقعة، وما سوف يأتي بعد ذلك من إصدار القوانين الاقتصادية التي تخدم المجتمع، الإعلام شريك فعال في التنمية الاقتصادية وهو جزء مهم في التأثير على الرأي العام، عندما تبدأ مرحلة قيادة الاتجاهات التي تخدم الحكومة، وتكون ضد الأزمات الاقتصادية بأنواعها المختلفة في جميع الأحداث من خلال نهج التغطيات والمعلومات والصور والأرقام والدخول في تفاصيل الأرقام التحليلية لقياس مدى التأثير المطلوب وما هو أقصاه المؤثر.

يجب أن تسعى قطاعات الإعلام إلى تطوير هذا المفهوم حيث أصبحت نظرية الاقتصادي الإعلامي تسعى إلى تعزيز وتطوير الدراسات التي تتعلق بين الاقتصاد والإعلام، من أجل توظيف هذه المعرفة الاقتصادية بطرق وأساليب متطورة من خلال بناء أسس جديدة تشرف عليها المؤسسات الإعلامية.

إن الدخول والتركيز على هذا المفهوم يعتبر مرحلة مثيرة للاهتمام وتتركز على تسليط الضوء على أثر المتغيرات الاقتصادية ودورها في التنمية وما هي أهمية القرارات التي تتبعها نتائج التوجهات الاستراتيجية ؟، إنها صناعة لعناوين إعلامية مؤثرة ومرحلة مكملة للبناء التي تخدم رؤيتنا، لذلك يعد إنتاج المواد الاقتصادية بطريقة مميزة أهم مميزات الإعلام الاقتصادي لما يشكله من تأثير مباشر للجماهير المستقطبة، ويأتي ذلك في أهمية المعرفة الواسعة باهتمامات الناس ومتطلباتهم، والذي يتركز على الاهتمام بالمواد والأخبار والأنشطة وتطوير البحوث الاقتصادية من خلال تنوع الرسائل الإعلامية المختلفة.