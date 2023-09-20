اللولو الإماراتية تدشن مركزاً لتجهيز وتصدير الأغذيـة في إيطاليا

افتتحت مجموعة اللولو العالمية، عملاق البيع بالتجزئة ومقرها أبوظبي، مركزاً عالمياً لتوريد وتحضير وتصنيع وتصدير الأغذية في إيطاليا، وذلك في إطار سعي مجموعة اللولو لتعزيز عمليات التوريد وجلب منتجات عالية الجودة لسلسلة متاجرها الضخمة.

وتم افتتاح شركة واي انترناشيونال إيطاليا، ذراع التوريد لمجموع اللولو، من قبل جويدو جيديسي، وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو. كما حضر المناسبة روبرتو ريزاردو، رئيس قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنفيتاليا، فاليريو سولداني، مدير وكالة التجارة الإيطالية، وسيزاري تريفوساني، وناصر الخاجة، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إيطاليا، والدكتور ناصر البلوشي، سفير مملكة البحرين في إيطاليا، ورئيس غرفة التجارة العربية في إيطاليا، ومحمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو، أليساندرو سيموني، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في إيطاليا ومسؤولين آخرين.

وستعمل هذه الخطوة على تعزيز عمليات التوريد في مجموعة اللولو ليس فقط من إيطاليا ولكن أيضًا من الدول الأوروبية المجاورة لضمان استمرار الإمدادات واستقرار أسعار المنتجات الغذائية ووصولها للمستهلك بأسعار معقولة.

موقع مثالي

ويقع هذا المرفق المتطور في موقع مثالي في قلب مركز التجارة العالمي في مطار مالبينسا في ميلانو، وسيركز بشكل أساسي على توريد وتجهيز وتخزين وتعبئة وتصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة من إيطاليا إلى أكثر من 255 متجراً من متاجر لولو هايبرماركت المنتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وسيكون هناك تركيز خاص على بعض المنتجات المتميزة من بينها أنواع الجبن والشوكولاتة ومربيات الفاكهة والمعجنات الحلوة والمعكرونة العضوية وزيت الزيتون البكر والملح البحري عالي الجودة من أفضل العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة. وبالإضافة إلى تعبئة المواد الغذائية، سيقوم المركز أيضا بتوريد وتصدير مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات خاصة التفاح والعنب والكيوي والزيتون وغيرها الكثير.

وأعرب ضيف الشرف الرئيسي، جويدو جيديسي، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد لمجموعة اللولو في إيطاليا وأكد على تقديم أعلى مستويات الدعم والتعاون، مما سيعزز العلاقات التجارية بين إيطاليا والعالم العربي.

شريك رئيسي

وفي معرض حديثه خلال حفل الافتتاح، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: باعتبارنا شريكاً رئيسياً في قطاع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، فإن استراتيجيتنا المستمرة تتمثل في إنشاء مرافق التوريد وتصدير وتجهيز الأغذية الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم لضمان إمدادات مستمرة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا.

وأضاف قائلاً: تمتلك إيطاليا بعض الأطباق المشهورة ومجموعة واسعة من الفواكه والخضروات والسلع المتنوعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالة التجارة الإيطالية لتعزيز تصدير هذه المنتجات إلى متاجرنا، وسنعمل مع جميع أصحاب المصلحة للترويج للعلامات التجارية الإيطالية من خلال تنظيم «مهرجانات الطعام الإيطالي» عبر متاجرنا«.

واختتم يوسف علي قائلاً:»سنقوم في البداية بتصدير منتجات بما قيمته 50 مليون يورو ونتوقع أن نصل إلى 200 مليون يورو خلال عامين. نحن نتعاون مع الجمعيات التعاونية للمزارعين للحصول على الفواكه والخضروات، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع الزراعي في إيطاليا، كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة في إيطاليا.

مراكز متطورة

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة اللولو في أبوظبي، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 65000 شخص من 43 دولة. وتصنف مجموعة اللولو على أنها شركة البيع بالتجزئة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ومن ضمن 50 شركة من شركات البيع بالتجزئة الأسرع نمواً في العالم وفقاً لتصنيف شركة ديلويت.

كما تمتلك مجموعة اللولو مراكز متطورة مماثلة لتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا وفيتنام وتايلاند والصين وجنوب أفريقيا وغيرها.