مؤتمر أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة ينطلق في دبي 7 نوفمبر

تشهد دبي انطلاق مؤتمر أصحاب المصلحة في مجال الضيافة والفندقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، المقرر عقده في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس بدبي، والذي سيجمع 500 صانع قرار، بما في ذلك أصحاب الفنادق ومطورو المشاريع الضخمة والمشغلون والمستشارون الرئيسيون الذين يديرون ويطورون مئات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار ودعم ممارسات الاستدامة داخل القطاع.

وقالت مارتينا بيوركينور، المديرة العامة في شبكة الضيافة The Hospitality Network منظمة الحدث: «نحن حريصون على جمع كبار القادة في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة وواعدة، خصوصاً الإمارات والسعودية اللتين تشهدان ازدهاراً غير مسبوق في قطاع السياحة. وسيكون مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 منصة مثالية للمشاركين للتواصل وبناء علاقات حيوية، واستخلاص الأفكار والرؤى من خبراء الصناعة، واستكشاف حلول مبتكرة للعدد المتزايد من مشاريع الضيافة القادمة في هذه المنطقة الديناميكية المتنامية باستمرار.

من المنتظر أن يوفر المؤتمر جدول أعمال متنوعاً وأن يضم متحدثين مؤثرين ونافذين من مؤسسات مرموقة مثل البحر الأحمر الدولية، وشركة رؤى المدينة القابضة، وفنادق ومنتجعات فور سيزونز، وفنادق ومنتجعات انتركونتيننتال وإس تي آر. ويَعِد الحدث بتوفير جلسات تواصل مثمرة وعروض تقديمية مثيرة من قبل خبراء في مجال الضيافة فضلاً عن اجتماعات ولقاءات شخصية.

وبالنسبة للخبراء في قطاع الضيافة، يمكنهم تدوين تواريخ المؤتمر القادمة في جدول أعمالهم وهي»تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة بالسعودية لعام 2024«في 14 مايو بالرياض، و(مؤتمر أصحاب المصلحة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024) في نوفمبر 2024 بدبي. وستبني هذه الفعاليات المقبلة على النجاح الذي حققه مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وستدعم قطاع الفنادق من خلال توفير فرص قيّمة للتواصل والتعلم والتعاون.