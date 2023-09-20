هل انضم إلى طاقم التدريب؟ إبراهيموفيتش يظهر في مران ميلان

زار زلاتان إبراهيموفيتش الهداف السابق لأي سي ميلان، ملعب تدريبات الفريق الإيطالي قبل لقائه المرتقب بنيوكاسل يونايتد.

وكان إبراهيموفيتش وضع يونيو الماضي حداً لمسيرته الطويلة في الملاعب، بعد تخطيه حاجز الـ 41 عامًا، إلا أن الدولي السويدي السابق قرر تقديم الدعم المعنوي للاعبي ميلان.

وكان ميلان تكبّد هزيمةً مذلةً بنتيجة 1/5 في ديربي الغضب ضد جاره إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان الآن لتدشين مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون ضربة البداية باستضافة نيوكاسل يونايتد على استاد سان سيرو.

وشوهد إبراهيموفيتش ينخرط في الحديث مع ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، وجياكومو موريلي المدرب المساعد.

ولفت موقع "سيمبري ميلان" المتخصص إلى حالة المفاجأة التي اعترت ملعب التدريبات بالزيارة غير المتوقعة للمهاجم السابق، إلا أن الموقع نفى أي شائعات متداولة عن التحاق إبراهيموفيتش في الوقت الراهن بالطاقم التدريبي لميلان بقيادة بيولي.