الذكاء الاصطناعي يتسبب في تسريب بيانات 280 مليون مستخدم لمايكروسوفت

تسببت بحوث تطوير الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت في تسريب كمية كبيرة من البيانات الحساسة للمستخدمين، وذلك بعد طرح عملاق التكنولوجيا الأمريكي لنموذج برنامجه آزور التجريبي على موقع المطورين جيت هب، دون تأمين لقاعدة بيانات المشاركين.

وظلت أزمة تسريب البيانات دون انتباه منذ طرح التطبيق في 2020، وحتى الشهر الماضي، عندما اكتشف القائمون أن عنوان إلكتروني في محتوى أكواد التطبيق يحمل أكثر من 38 تيرا بايت من بيانات حساسة لعملاء مايكروسوفت، لأكثر من 280 مليون مستخدم.

وحذر موقع «ويز» من تبعيات التسريب، والذي ليس فقط لمعلومات عن المستخدمين، مؤكداً أن البيانات تحمل أيضاً «توكن» تحميل البيانات، وهي عبارة عن ملفات تحتفظ بها الأجهزة لبيانات الولوج إلى الحسابات والمواقع وتحمل كافة بيانات الولوج والأرقام السرية وتاريخ التصفح، الأمر الذي يجعل من يحصل على تلك البيانات ويسيء استخدامها قادراً على التحكم في حسابات الأشخاص المسربة بياناتهم بالكامل.

وبالرغم من تأكيدات مايكروسوفت بأمان الحسابات، قال أمي لوتواك مؤسس موقع «ويز»: «الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً وآفاقاً للمستقبل، ولكن التسابق من المبرمجين والشركات لطرح تطبيقاتهم لتحقيق الأسبقية، يجعل البعض يتغافل عن معايير الأمان وخصوصية بيانات المستخدمين.. هذا أمر خطير لابد أن تنتبه له الشركات».







