عودة بعد 20 عامًا.. سيميوني يستعيد ذكرياته مع لاتسيو

لم يخفِ دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأحاسيس التي اعترته قبل مواجهة لاتسيو في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحينما كان لا يزال لاعباً، كان سيميوني قد قضى الفترة ما بين 1999 و2003 في صفوف لاتسيو، وحقق الدولي الأرجنتيني السابق مع لاتسيو إنجازات عديدة، مثل الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الأوروبي.

وسئل سيميوني عن شعوره حيال العودة إلى استاد أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الذي سيحتضن المواجهة بين الطرفين، واعترف: "أشعر بالقشعريرة، كل شيءٍ يعيدني بالذاكرة إلى سنوات مذهلةٍ من مسيرتي كلاعبٍ".

واسترسل سيميوني: "لقد حققنا الكثير من الألقاب في حقبةٍ جميلةٍ، إنني أجمل الذكريات العظيمة، كنا نتحلى بفريقٍ رائعٍ".

وفي تصريحاتٍ نقلها موقع "TUTTOmercato"، تحدّث سيميوني عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بجماهير لاتسيو، وقال: "المحبة بيننا تتخطى التصفيق فوق أرضية الميدان، إنها قاعدةٌ جماهيرية لطالما أحبتني منذ يومي الأول في لاتسيو، أشكر جميع المشجعين على الحب الذي لطالما وصلني منهم".

واختتم سيميوني تصريحاته مؤكداً: "من الجميل رؤية لاتسيو مجدداً في دوري أبطال أوروبا"، في إشارةٍ إلى انقطاع الفريق العاصمي عنها منذ موسم 2021/2020.