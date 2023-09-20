قبل مواجهة نيوكاسل وميلان.. طعن مشجع إنجليزي مسن في إيطاليا

أفادت الشرطة الإيطالية الثلاثاء أن مشجعاً لنيوكاسل تعرض للطعن ليلة أمس في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الانجليزي ومضيفه ميلان، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة وأن عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء.

وأضاف: "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عامًا، وطعنوه في ذراعه وظهره، وتم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريباً".

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الاعتداء مرتبطاً بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي

ومن ناحيته، أعرب المتحدث باسم نيوكاسل عن قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو، وأضاف: "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء، تعاطفنا مع المشجع وعائلته ونأمل له في الشفاء العاجل والسريع".