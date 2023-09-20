شرطة دبي تعلن عن 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل فيها.

واطلع معاليه على إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة، مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن، مثنياً على مستوى الأداء والأدوات والمنصات وقنوات التواصل المفتوحة لاستقبال طلبات الراغبين بالانضمام إلى شرطة دبي.

150 وظيفة شاغرة

وبدوره أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، طرح شرطة دبي لعدد 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، منها محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية، لافتاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.govأو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

استقطاب أفضل الكفاءات

وأكد المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات حرصا على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب دور الموارد البشرية المهم في توفير بيئة عمل عادلة سعيدة تزيد من إنتاجية الموظف وتطور مهاراته المهنية والعملية، ومن هنا يجب التنويه إلى الميزات التي تقدمها شرطة دبي إلى الموظفين، ومن ضمنها بطاقة إسعاد الخاصة بتقديم خصومات ومزايا في القطاعات الحياتية المختلفة،



يذكر أن معرض الإمارات للوظائف "رؤية" المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، يتضمن هذا العام العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية بالإضافة إلى جدول أعمال حافل بالمناقشات الشيقة والعروض المباشرة، ليشكل منصة رائدة في تمكين المواهب الشابة وتزويدها بالإلهام. وعلى الجانب الآخر، يوفر المعرض للشركات الكبرى فرصة لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين وتمكين الشباب من تحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في جميع المجالات.