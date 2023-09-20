الشارقة يحافظ على صدارة الأعلى قيمة تسويقية بالدوري الإماراتي

قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية لفرق دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر بعد غد الخميس، وصلت القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة إلى 286.28 مليون يورو .

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين، حافظ فريق الشارقة على صدارة الفرق الأعلى قيمة بين فرق المسابقة، بقيمة 37.37 مليون يورو، ويليه العين بـ33.63 مليون يورو، ثم الوحدة بـ31.46 مليون يورو، والوصل بـ26.42 مليون يورو، وشباب الأهلي حامل لقب المسابقة بـ25.79 مليون يورو.

وفي المركز السادس، جاء الجزيرة بـ25.13 مليون يورو، ثم النصر بـ23.60 مليون يورو، واتحاد كلباء بـ15.08 مليون يورو، وبني ياس بـ14.60 مليون يورو، وعجمان بـ13.97 مليون يورو، وخورفكان بـ11.85 مليون يورو.

وحل في المركز الـ12 فريق الإمارات بـ11.16 مليون يورو، بزيادة نسبتها 306.4 %، وتلاه فريق البطائح بـ10.42 مليون يورو، وفريق حتا بـ5.81 مليون يورو في المركز الـ14.

وعلى مستوى اللاعبين، جاء باكو ألكاسير المنتقل لصفوف فريق الإمارات في صدارة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية بـ7.5 مليون يورو، وتلاه 6 لاعبين بقيمة سوقية واحدة (6 ملايين يورو)، وهم فابيو ليما (الوصل)، والبوسني ميراليم بيانيتش (الشارقة)، والبرتغالي لوري ميديروس (النصر)، والتوجولي لابا كودجو (العين)، والبرازيلي آلان ماركوس (الوحدة)، وزميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا.