مقتل وإصابة 21 شخصاً بحادث سير في النمسا

قالت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء إن سيدة لقيت حتفها وأصيب 20 آخرون في حادث سير تعرضت له حافلة في جنوب النمسا.

وتحطمت الحافلة، التي كانت قادمة من برلين، صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميشلسدروف في ولاية كيرنتين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن سائقين اثنين و 40 راكبا من النمسا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا كانوا على متن الحافلة.

وقالت الشرطة إن الفتاة المتوفية هى مواطنة نمساوية / 19 عاما/. كما تم نقل سيدة ألمانية / 25 عاما/ للمستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة تريستي الإيطالية عندما اصطدمت بحاجز لخط السكة الحديد، وانقبلت على جانبها.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث. وقالت الشرطة إن نتيجة اختبارات تناول الكحوليات السريعة للسائقين جاءت سلبية.