مران ريال مدريد.. إصابة كارفاخال وعودة فينيسيوس

تعرض داني كارفاخال لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية، منعته من المشاركة في تدريبات الميرنغي الجماعية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب عن مباراتي يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وفي نفس الشأن، شهد مران ريال مدريد مشاركة النجم فينيسيوس جونيور، الأمر الذي يؤكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات، وظهر فينيسيوس توبياس ظهير الفريق الرديف للريال، الذي صعد حديثاً لتدريبات الفريق الأول استعدادًا للاعتماد عليه في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.