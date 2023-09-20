Wednesday, 20 September 2023 01:34 GMT

مران ريال مدريد.. إصابة كارفاخال وعودة فينيسيوس

9/20/2023 5:11:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تعرض داني كارفاخال لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية، منعته من المشاركة في تدريبات الميرنغي الجماعية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب عن مباراتي يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وفي نفس الشأن، شهد مران ريال مدريد مشاركة النجم فينيسيوس جونيور، الأمر الذي يؤكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات، وظهر فينيسيوس توبياس ظهير الفريق الرديف للريال، الذي صعد حديثاً لتدريبات الفريق الأول استعدادًا للاعتماد عليه في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

MENAFN20092023000110011019ID1107103812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث