رسائل النيادي من الفضاء تؤكد على أهمية الرياضة

ساهمت ممارسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لرياضة الجوجيتسو خلال تواجده بالفضاء في التأكيد على أهمية هذه النوعية من الرياضات التي تسهم بشكل كبير في تطوير الذات، واللياقة البدنية العالية لممارسيها، ودعمها لهم حتى وإن كان ذلك بعيدا عن الجاذبية الأرضية.

ومن خلال رسائل منوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في الفضاء واللقاءات المباشرة، حرص النيادي على توجيه النصح للشباب بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الجوجيتسو حيث ساهمت كثيرا في الحفاظ على لياقته البدنية أثناء وجوده بالفضاء.

ويعد سلطان النيادي أول رائد فضاء يخوض هذه التجربة وهو على متن سفينة فضاء، في رسالة واضحة على أهمية الرياضة تحت أي ظرف وفي أي وقت لما تسهم به في الحفاظ على اللياقة البدنية.

وحرص النيادي دائما على أن يكرر أهمية اللعبة بالنسبة له قائلا: "مهمتي في الفضاء زادت من شغفي بالجوجيتسو، ساعدتني هذه الرياضة التي أمارسها منذ سنوات على التوازن في بيئة الجاذبية الصغرى، والتعامل مع المجهود البدني، وخصوصًا خلال مهمة السير في الفضاء".

وقال بطل الجوجيتسو زايد الكثيري إن شغف هذه الرياضة، يجذب اللاعب دائما لممارسة اللعبة في أي وقت وأي مكان، وما قام به رائد الفضاء سلطان النيادي تأكيد على أهمية هذه اللعبة، ودورها في دعمه على كافة الأصعدة.

وأضاف: "بالنسبة لي كلاعب ساهم الجوجيتسو في تغيير أسلوب حياتي وجعل الرياضة بشكل عام أمرا أساسيا في كل شيء، ما انعكس على تواصلي مع الآخرين، وثقتي بنفسي ورفع معدلات الصبر والتحمل عندي".

واختتم: "كانت رسائل سلطان النيادي عبر ممارسته للعبة من الفضاء واضحة للشباب على أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ عليها تحت أي ظرف".

وأكد زميله بطل الجوجيتسو سلطان العويس أن رسائل النيادي خلال تواجده بالفضاء كانت دليلا على أهمية اللعبة في حياته وأثرها الكبير في الحفاظ على مستواه ولياقته البدنية خاصة مع انعدام الجاذبية.