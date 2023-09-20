«ترف» تضع حجر أساس مشروع «لوتشه» في نخلة جميرا



أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة وضع حجر الأساس لمشروع «لوتشه» العقاري، المشروع السكني الفاخر في نخلة جميرا بدبي.

ويمثل وضع حجر الأساس الانطلاقة الرسمية لمرحلة البناء والإنشاء في موقع المشروع، إذ اختارت «ترف» لتطوير المشروع كلاً من؛ شركة الهندسة المعماريّة «إم زد أركيتكتس» وشركة الإنشاءات «أساسات الظفرة ايه بي سي سي للأساسات والمقاولات البحرية»، حيث بدأت الأخيرة في تحضير عمليات البناء منذ أغسطس.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: مشروع لوتشه فرصة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي في مجال المشاريع السكنية الفاخرة. ونؤكد التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات العقارية المتنوعة.



ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات الوحدات السكنية. ويوفر لساكنيه إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرافق حصرية للراحة والترفيه، وخيارات متنوعة تضم شققاً فسيحة من غرفتين و3 و4 غرف نوم مع إطلالات بانورامية على البحر، إضافة إلى شقق دوبلكس وبنتهاوس فاخرة.