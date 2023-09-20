«سوفت بنك» تكسب 5.12 مليارات دولار من اكتتاب «أرم»

قالت مجموعة الاتصالات العملاقة سوفت بنك جروب، إنها ستحصل على 5.12 مليارات دولار من عائدات الاكتتاب العام الأولي لشركة أرم هولدنجز للرقائق، وهي شركة بريطانية لتصميم الرقائق تحت التكتل الياباني، بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت كيودو، إن شركة أرم، التي تشغل رقائقها معظم الهواتف الذكية في العالم، سجلت أول ظهور لها في بورصة ناسداك الأمريكية يوم الخميس الماضي، في أكبر اكتتاب عام أولي يجري في الولايات المتحدة هذا العام، الأمر الذي رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 65 مليار دولار.

ويعتبر بيع هذه الأسهم ناجحاً على نطاق واسع، نظراً لأن سعر إغلاق يوم التداول الأول بلغ 63.59 دولاراً، أي بنحو 25% أعلى من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 51 دولاراً، الأمر الذي يعكس حماس المستثمرين بشأن التطورات التكنولوجية الحديثة في الذكاء الاصطناعي ودور شركة أرم المتزايد في دعمها.

وستجدد العائدات صندوق التمويل لعملاق الاستثمار الياباني، الذي سجل خسائر فادحة في العامين الماضيين بسبب انخفاض قيمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي يستثمر فيها وسط ظروف السوق غير المواتية.

وقال المحللون إن بيع الأسهم، إلى جانب الانتعاش الأخير في السوق، يمكن أن يسرع استثمار سوفت بنك في الشركات الاستثمارية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الأسهل على الشركة اليابانية جمع الأموال باستخدام أسهم آرمز كضمان.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم السبت إن مجموعة سوفت بنك تدرس حالياً استثماراً محتملاً في شركة أوبن إيه آي، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية طورت برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي «شات جي بي تي».