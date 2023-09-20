التضخم في منطقة اليورو يتباطأ في أغسطس إلى 5.2%

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد كل شيء، وفق البيانات المنقحة التي ستدعم حجة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار المستهلك إلى 5.2% في أغسطس، لتنخفض عن القراءة الأولية البالغة 5.3%، والتي تطابق بيانات يوليو. وفي السياق نفسه، تأكد التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة وهو مقياس رئيسي لصانعي السياسات، عند 5.3%.

رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%، فيما يعتقد المستثمرون أنه الخطوة الأخيرة في دورة التشديد الراهنة.

وقد قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، وماديس مولر من إستونيا، وبيتر كازيمير من سلوفاكيا، إنهم يوافقون على ذلك (التوقف المؤقت عن رفع الفائدة). لكن الرئيسة كريستين لاغارد اعترضت على مثل هذه الافتراضات، وقال مسؤولون متشددون، بمن فيهم روبرت هولتسمان من النمسا، ومارتينز كازاكس من لاتفيا، وبوستيان فاسلي من سلوفينيا، إنه قد تكون هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

وتعد المستويات الحالية لأسعار الفائدة «مرتفعة»، لكن من غير الواضح إلى متى ستبقى تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى، وفق محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو.

وأضاف يوم الثلاثاء: «نحن عمليون للغاية: ننظر إلى كيفية تطور المرض (ضعف الاقتصاد) والتضخم.. هناك أولى العلامات المشجعة، ولكن مع تراجع المرض، واختفائه في يوم من الأيام، وهذا يعني أننا نعود نحو 2%، وسوف نتوقف عن تناول الدواء (أي تشديد السياسة النقدية)، وعند هذه النقطة يمكن أن تعود أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى الانخفاض. لكننا لم نصل هناك بعد، من المهم التحلي بالصبر».