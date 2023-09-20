تضحية كبيرة من ناغلسمان نظير قيادة منتخب ألمانيا

أصبح يويليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، قريباً من تولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً لهانز فليك الذي تمت إقالته في الأيام الماضية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفق مع ناغلسمان على تدريب منتخب ألمانيا حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ناغلسمان أنهى عقده مع بايرن ميونخ، واتفق على تدريب منتخب ألمانيا، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

وأوضحت الصحيفة أن ناغلسمان سيحصل على 4 ملايين يورو شهرياً، علماً بأنه كان يحصل مع البافاري على 20 مليون يورو شهرياً، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى عام 2026، ما يعني أن المدرب الشاب ضحى بجزء كبير من القيمة المقدرة لراتبه الشهري كمدرب نظير قيادته لمنتخب المانشافت.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق، إقالة هانز فليك عقب الهزيمة المُحرجة التي تعرض لها منتخب ألمانيا أمام اليابان ودياً، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.