تضحية كبيرة من ناغلسمان نظير قيادة منتخب ألمانيا

تضحية كبيرة من ناغلسمان نظير قيادة منتخب ألمانيا
التاريخ
9/20/2023 5:11:35 AM
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أصبح يويليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، قريباً من تولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً لهانز فليك الذي تمت إقالته في الأيام الماضية.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفق مع ناغلسمان على تدريب منتخب ألمانيا حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ناغلسمان أنهى عقده مع بايرن ميونخ، واتفق على تدريب منتخب ألمانيا، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.
وأوضحت الصحيفة أن ناغلسمان سيحصل على 4 ملايين يورو شهرياً، علماً بأنه كان يحصل مع البافاري على 20 مليون يورو شهرياً، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى عام 2026، ما يعني أن المدرب الشاب ضحى بجزء كبير من القيمة المقدرة لراتبه الشهري كمدرب نظير قيادته لمنتخب المانشافت.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق، إقالة هانز فليك عقب الهزيمة المُحرجة التي تعرض لها منتخب ألمانيا أمام اليابان ودياً، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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