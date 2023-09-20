Wednesday, 20 September 2023 01:33 GMT

الخميس 28 سبتمبر إجازة المولد النبوي في الشارقة

9/20/2023 5:11:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري 2023.



MENAFN20092023000110011019ID1107103804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث