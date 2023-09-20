الخميس 28 سبتمبر إجازة المولد النبوي في الشارقة

الخميس 28 سبتمبر إجازة المولد النبوي في الشارقة
التاريخ
9/20/2023 5:11:35 AM
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أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري 2023.
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