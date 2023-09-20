سيف بن زايد يطلع على برنامج الاستعداد البيئي للدفاع المدني

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على برنامج "الاستعداد البيئي للدفاع المدني" الذي يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الاستشرافية ..في تعزيز المبادرات والمشاريع ذات القيمة البيئية وتطوير تقنيات تعزز الكفاءة والفعالية والاستدامة البيئية.

كما اطلع سموه على ثماني شهادات دولية من بينها، شهادة من المنظمة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) كبرى المنظمات الدولية في قطاع الدفاع المدني، وشهادات من منظمات قارّيّة حول العالم، تؤكد ريادة وزارة الداخلية عالمياً وقيادة جهود الدفاع المدني الإماراتي لدول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحرائق قبل وقوعها والحد منها، كما تعد الشهادات تقديراً من المنظمات الدولية للدفاع المدني والتجربة الإماراتية المتميزة في الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في مكافحة الحرائق وتعزيز الاستعداد والجاهزية.

وخلال الزيارة أطلع سموه أيضاً على آلية إطفاء كهربائية هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وتعد صديقة للبيئة، وذات تطبيقات خضراء تأتي ضمن المنظومة الذكية للأجهزة والآليات التخصصية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق.

جاء ذلك أثناء زيارة سموه لغرفة عمليات مركز إطفاء إكسبو بحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة، حيث اطلع سموه على تفاصيل برنامج الاستعداد البيئي والذي يعد مبادرة من وزارة الداخلية متمثلة بالدفاع المدني لدول العالم، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حوادث الحرائق في العالم وصولاً للحياد المناخي.

وحث سموه القائمين على مثل هذه المنجزات الدولية، على بذل المزيد من الجهود للمحافظة على مسيرة التميز والريادة وتعزيز النجاحات وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية خاصة في مجالات الأمن والوقاية والحماية المدنية.



والبرنامج عبارة عن منصة موحدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم، يتم من خلال المنصة تحليل البيانات ونسب الكربون الناجمة عن حوادث الحرائق لكل قارة وتصنيفها وتحليلها ورفع ذلك إلى منظمة الإطفاء المسؤولة عن كل قارة عالمية، وذلك بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، لتكون بذلك مبادرة ريادية من قطاع الدفاع المدني لمضاعفة الجهود في مجالات التعاون والتنسيق العالمي المشترك.