غوغل تطلق إمكانية سؤال «بارد» باستخدام الصور باللغة العربية

أعلنت غوغل اليوم عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم.

أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة غوغل، والاستفادة من صور بحث غول في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

يستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في غوغل، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات. إن ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

تضمّ قائمة الميزات:

. تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من "عدسة غوغل" - وهي منتج من غوغل يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في Bard.

. تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.

. عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث غوغل، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.

. إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة. هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.

. ربط Bard بتطبيقات وخدمات غوغل: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات غوغل، ودرايف، وخرائط غوغل، ويوتيوب، والرحلات الجوية من غوغل، والفنادق على غوغل، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. لن يتم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للمراجعة أو تدريب النموذج (هذه الميزة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط).

منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقينا ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي.

وقد أشاد المستخدمون بقدرة Bard على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة.

نحن ملتزمون بجعل Bard أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات Bard، وجعل Bard أكثر سهولة في الاستخدام." -- تعليق أنتجته أداة Bard باللغة العربية.

أطلقت غوغل أداة Bard القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي. وتمّ إطلاقها لاحقًا في يوليو في أكثر من 40 لغة من ضمنها العربية. تسعى أداة Bard لمساعدة الأفراد في تنمية إبداعهم عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة. إن أداة Bard متوفرة على الموبايل والحاسوب عبر الموقع: