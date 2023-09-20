منتدى دبي للأعمال

منتدى دبي للأعمال
التاريخ
9/20/2023 5:11:34 AM
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تنظم
غرف دبي الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال خلال الفترة 1 إلى 2 نوفمبر 2023 بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة. ويرتكز المنتدى على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.
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