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منتدى دبي للأعمال

9/20/2023 5:11:34 AM
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تنظم
غرف دبي الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال خلال الفترة 1 إلى 2 نوفمبر 2023 بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة. ويرتكز المنتدى على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.

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