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16 شركة صينية عقارية تتخلف عن سداد الديون

9/20/2023 5:11:34 AM
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تقدمت شركة «سوناك تشاينا هولدينغز» بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في نيويورك، إذ تتحرك المطوّرة المتعثرة لحماية أصولها بينما تقترب عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية من نهايتها.

وتخلفت «سوناك»، وهي الشركة الـ16 بين أكبر المطورين في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، عن سداد سندات دولارية لأول مرة في مايو 2022، في ظل معاناة القطاع من تراجع المبيعات وأزمة السيولة على مدى السنوات العديدة الماضية وسط الجهود التي تقودها الحكومة للحد من نمو استدانة الشركات العقارية.

وكشفت شركة «سوناك» عن خطتها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية في مارس، ووافق مستثمرون يمتلكون أكثر من 75% من تلك القروض على المقترح في غضون عدة أسابيع من عرضه. وقالت الشركة يوم الاثنين إن أولئك الذين لديهم 98% من قيمة المطالبات صوّتوا لصالح عرض إعادة الهيكلة أثناء ما يسمى باجتماع المخطط. ومن المقرر عقد جلسة استماع لتأكيد محكمة هونغ كونغ النتائج في 5 أكتوبر.

وتتطلب عمليات إعادة هيكلة الديون الدولية في بعض الأحيان تقديم التماس بموجب الفصل 15 في سياق إتمام الصفقة، فقد تقدمت نظيرتها مجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» -التي تعمل أيضاً على هيكلة قروضها الدولية- الشهر الماضي بطلبها الخاص. ووصفت «إيفرغراند غروب»، التي أدى تخلفها عن سداد التزامات في 2021 إلى تسريع أزمة الديون العقارية في البلاد، هذه الخطوة بأنها «إجراء عادي» لأن سنداتها الدولارية يحكمها قانون نيويورك.

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