ماسك يلمح لإمكانية فرض رسوم على مستخدمي «إكس»

ألمح إيلون ماسك، مالك منصّة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم تويتر، إلى إمكانية فرض رسوم لمستخدمي أكس والتخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين، في خطوة قد تساعده لمحاربة جيوش من الروبوتات على حدّ وصفه.

وقال ماسك خلال بث مباشر على X: «السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات».

وفسّر ماسك تصريحاته بالقول إنَّ «وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات».

وأضاف: «نظراً لأن الروبوت يكلف جزءاً صغيراً من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جداً».

وقال ماسك إنه «يعتقد أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمر بالغ الأهمية إذا كان إكس يتعامل مع الروبوتات على المنصة».

وأشار ماسك إلى أنَّه «يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال»، مضيفًا: «إنّ الأمر يحتاج إلى مناقشة مطوّلة ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات».

وجدير بالذكر أنّه ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدمي إكس.