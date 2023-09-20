Wednesday, 20 September 2023 01:33 GMT

ماسك يلمح لإمكانية فرض رسوم على مستخدمي «إكس»

9/20/2023 5:11:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

ألمح إيلون ماسك، مالك منصّة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم تويتر، إلى إمكانية فرض رسوم لمستخدمي أكس والتخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين، في خطوة قد تساعده لمحاربة جيوش من الروبوتات على حدّ وصفه.

وقال ماسك خلال بث مباشر على X: «السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات».

وفسّر ماسك تصريحاته بالقول إنَّ «وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات».

وأضاف: «نظراً لأن الروبوت يكلف جزءاً صغيراً من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جداً».

وقال ماسك إنه «يعتقد أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمر بالغ الأهمية إذا كان إكس يتعامل مع الروبوتات على المنصة».

وأشار ماسك إلى أنَّه «يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال»، مضيفًا: «إنّ الأمر يحتاج إلى مناقشة مطوّلة ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات».

وجدير بالذكر أنّه ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدمي إكس.

كلمات دالة:
  • إيلون ماسك،
  • منصة إكس،
  • تويتر

MENAFN20092023000110011019ID1107103799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث