السلطات المصرية تكشف لغز مقتل الإعلامي العماني هود العلوي بالقاهرة

كشفت السلطات المصرية الغموض حول مقتل الإعلامي والدبلوماسي العماني هود بن سيف العلوي، بالقاهرة، وألقت السلطات القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكابهما الجريمة في شقة المجني عليه بمنطقة المهندسين.

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية إنه بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف شقته السكنية

بالمهندسين وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم بالإضافة إلى بعثرة محتويات الشقة، مما يدل على وجود عملية سرقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، حيث نجح فريق البحث في تحديد هوية مرتكبا الجريمة وهما عاملة نظافة وسائق مقيمان بشبين القناطر.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأفصحت الأولى عن علاقتها بالمجني عليه، حيث إنها تعمل لديه، واعترفت أنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، والذي أوصلها للشقة السكنية محل إقامة المجني عليه، وحال تواجدها رفقة المجني تعدت عليه بآلة حادة "سكين"، وأصابته بعدة طعنات، أدت لمفارقته الحياة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها قامت بالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً من ماركات مختلفة بالإضافة إلى 7 ساعات ماركات مختلفة، وكاميرا، كما استولت على خزانة حديدية ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم الثاني، الشريك في الجريمة، أقر باعترافات شريكته وأفاد بإخفائه المسروقات، واستعانته بأحد الأشخاص لتغيير العملات الأجنبية التي استوليا عليها من شقة المجني عليه، وهي العملات التي تم الوصول إليها بإلقاء القبض على تاجر العملة الذي لجأ إليه المتهم.

بيان عماني

وكانت سفارة عمان بالقاهرة أصدرت بيانا بعد العثور على جثة الدبلوماسي السابق مقتولا في شقته بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة أمس الإثنين.

وقالت سفارة عمان في بيان لها على تويتر: "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة".

وعمل هود بن سيف العلوي مستشاراً إعلامياً لدى سفارة بلاده في مصر عام ٢٠١٩، فيما تولى منصب المدير العام المساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية، وكان من الوجوه الإعلامية الخليجية المميزة، ولعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين عمان ومصر.



