محمد بن زايد في مقدمة مودعي السيسي لدى مغادرته الدولة
التاريخ
9/20/2023 5:11:33 AM
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غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة عمل إلى الدولة استغرقت يومين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مودعي فخامته لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.
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