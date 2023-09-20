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محمد بن زايد في مقدمة مودعي السيسي لدى مغادرته الدولة

9/20/2023 5:11:33 AM
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غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة عمل إلى الدولة استغرقت يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مودعي فخامته لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.

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