«فيديكس» تضيف مركبات كهربائية إلى أسطولها بالإمارات

أعلنت «فيديكس إكسبريس»، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إضافة أول ثلاث مركبات كهربائية إلى أسطولها في دولة الإمارات كجزء من جهودها المستمرة للتخفيف من الأثر البيئي وتعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة.

وستركز المرحلة الأولى من هذا الأسطول الصديق للبيئة على عمليات استلام الطرود وتسليمها في المناطق ذات الحركة المرورية العالية في دولة الإمارات. وتتميز المركبات الكهربائية بانبعاثات العادم الصفرية، وعند شحنها بالكامل يمكنها تغطية مسافة تشغيلية تبلغ 280 كيلومترًا. وبفضل قدرتها على قطع المسافات الطويلة وتواجد محطات شحن المركبات الكهربائية في مرافق «فيديكس» بدولة الإمارات، يمكن للمركبات أن تغطي مسار يوم كامل بسهولة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة لحلول تسليم الميل الأخير.

وكانت «فيديكس» قد أكملت في وقت سابق من العام الجاري تجاربها على المركبات الكهربائية في الإمارات لاختبار الفعالية التشغيلية لها على طريق قياسي وهي محملة بالطرود بشكل كامل. يعد إطلاق المركبات الكهربائية في الإمارات خطوة إلى الأمام في مهمة الشركة لتحقيق عمليات عالمية محايدة للكربون بحلول عام 2040 حيث تعد كهربة المركبات جانباً محورياً في هذا المسعى.

وتخطط «فيديكس إكسبريس» لأن تكون 50% من مشترياتها العالمية من مركبات الاستلام والتوصيل بحلول عام 2025 من المركبات الكهربائية، لتصل إلى 100% بحلول عام 2030. والتزاماً منها للمساعدة في زيادة وتيرة عزل الكربون، تشغل شركة «فيديكس» حالياً أكثر من 400 مركبة كهربائية في ثمانية أسواق في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا، مع وجود أكبر أسطول من المركبات الكهربائية في المنطقة في الصين.

وقال تيسير عواضة، نائب رئيس التخطيط والهندسة في «فيديكس إكسبريس آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا»: «تلتزم «فيديكس» بابتكار واستثمار التقنيات التي تمكننا من تعزيز كفاءة عملياتنا وتقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة لعملائنا. مع تزايد تسوق المستهلكين عبر الإنترنت ومراعاة الاستدامة في خياراتهم، فإن استخدام المركبات الكهربائية في عملياتنا يتماشى مع احتياجات عملائنا المتغيرة. ولا يؤدي هذا الجهد إلى تقليل الانبعاثات فحسب، بل يعزز أيضًا النقل الحضري الصديق للبيئة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الإمارات».

ومؤخراً، كشفت «فيديكس» عن «رؤى فيديكس للاستدامة»، وهي أداة مدعومة بالسحابة، والتي تقدم للعملاء في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة على بيانات الانبعاثات التاريخية لشحناتهم ضمن شبكة فيديكس. تساعد هذه المعلومات عملاء «فيديكس» في صياغة استراتيجيات الشحن من أجل الحد من التأثير السلبي على البيئة.