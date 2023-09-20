عالة على الهلال.. انتقادات لاذعة لنيمار بعد أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا (فيديو)

انتقد ناصر الشمراني المهاجم السابق للهلال السعودي، نيمار دا سيلفا النجم الحالي للفريق الملقب بالزعيم في السعودية.

وكان الهلال خاض أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ضد نافباخور الأوزبكي، وسقط في فخ التعادل بنتيجة 1/1.

وأثار نيمار استياء جماهير الهلال في المباراة نظراً لمردوده الفني غير المقنع، بالإضافة إلى اللقطة التي كادت أن تكلفه طرداً غير ضرورياً.

وكان نيمار أقدم خلال الدقيقة الـ 59 على دفع لاعبٍ من صفوف نافباخور، ثم سدد الكرة بشكلٍ متعمدٍ على جسده وهو واقعٌ على أرضية الملعب، واكتفى الإماراتي محمد عبدالله حسن حكم المباراة، بإشهار البطاقة الصفراء لنيمار.

وتداول بعض المشجعين الكرويين مقطعاً مصوراً للشمراني خلال متابعته لأحداث المواجهة بين فريقه السابق ونافباخور، وصرّح بأن نيمار "عالةٌ" على الزعيم.

وأثناء تأخر الهلال بهدفٍ نظيفٍ أمام نافباخور، علّق الشمراني بلهجته المحلية: "الله يفك الهلال من حركات نيمار ونفوز"، كما وجّه نجم الهلال السابق سهام انتقاداته إلى جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال.

وتساءل الشمراني: "إنه مدربٌ عمره 70 سنة، قد انتهى، (كيف) تتعاقد معه 60 مرة؟ إنه أمرٌ غريب"، في إشارةٍ إلى أن جيسوس يخوض ثاني فتراته على رأس الإدارة الفنية للهلال السعودي رغم كبر سنه.