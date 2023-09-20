خلاف آراء خبراء التحكيم.. هل استحق نيمار الطرد أمام نافباخور الأوزبكي؟ (فيديو)

لم يتفق الخبراء التحكيميون في تقييمهم لقرار محمد عبد الله حسن الحكم الدولي الإماراتي، بالاكتفاء بإنذار نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

وكان حسن أدار مواجهة الهلال ونافباخور الأوزبكي في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل 1/1.

وتغنّى سمير عثمان المحلل التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"، بأداء محمد عبد الله حسن، على الرغم من الصعوبة في أكثر من حالةٍ تحكيمية حسب وصفه.

ورأى عثمان بأن حسن أجاد صنعاً حينما رفض احتساب ركلات جزاءٍ للهلال في الدقائق 47 و67 و78 و98 و101، مؤكداً بأن قراراته كانت صحيحة.

ولفت موقع "أعرفها صح" الرياضي بدوره إلى أن نيمار كان يقوم بالتمثيل فقط في إحدى لقطات سقوطه داخل منطقة جزاء نافباخور.

وكان الخلاف بين الخبراء التحكيمين حول أحقية نيمار بالطرد في الدقيقة 59، وذلك بعدما عرقل لاعباً من صفوف نافباخور الأوزبكي، ثم ركل الكرة متعمداً إلى جسده بينما كان ساقطاً أرضاً، واكتفى محمد عبد الله حسن بإشهار البطاقة الصفراء في وجه نيمار في لقطةٍ أثارت الكثير من الجدل.

وكتب محمد كمال الخبير التحكيمي، عبر حسابه الشخصي بمنصة "اكس" بأن نيمار كان يستحق الطرد، وكرر سمير عثمان بدوره نفس القناعة بأحقية نيمار للبطاقة الحمراء، معتبراً بأن سلوك اللاعب البرازيلي غير رياضي.

أما جمال الشريف الخبير التحكيمي الشهير، فيعتقد بأن سلوك نيمار لا يرتقي للسلوك المشين، ولم يكن يستحق عليه الطرد، وأوضح الحكم السوري المعتزل أن قرار الحكم كان صحيحا بإنذار نيمار، لكن كان عليه إنذار اللاعب الأوزبكي أيضاً بعدما حاول تأخير اللعب، ووصل لمبتغاه.

وأكمل الشريف بأن نيمار لم يضرب الخصم على الوجه أو الرأس، كما أنه حين ركل الكرة، لم يوجهها إلى الأعلى نحو وجه الخصم لإيذائه، بل سددها بين القدمين.