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سفينة تنقل شحنات حبوب تبحر من مرفأ أوكراني

9/20/2023 5:11:32 AM
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غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود، رغم التهديد الروسي بالتعامل مع السفن المدنية هناك كأهداف عسكرية محتملة، على ما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الثلاثاء.

وأطلقت موسكو هذا التحذير بعدما أوقفت العمل هذا الصيف باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر البحر الأسود. لكن كييف أنشأت ممراً بحرياً استخدمته الكثير من سفن الشحن.

وقال الوزير على منصة إكس، إنّ السفينة ريزيلينت آفريكا المحملة بثلاثة أطنان من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور، فيما تتحدى أوكرانيا التهديدات الروسية من خلال سعيها لإنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي.

وأوضح أن السفينة دخلت الميناء الأوكراني قبل أسابيع عبر الممر الذي أنشئ حديثا، بالإضافة إلى سفينة أخرى قال الوزير إنها ستبحر قريباً.


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