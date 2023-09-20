«فلاي دبي» تنقل 4 ملايين مسافر خلال صيف 2023 بنمو 30 %
التاريخ
9/20/2023 5:11:32 AM
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أعلن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» أن الشركة نقلت أكثر من 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنسبة نمو بلغت 30%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الغيث أن «فلاي دبي» شغلت خلال الصيف أكثر من 32,400 رحلة، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.
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