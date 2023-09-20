«فلاي دبي» تنقل 4 ملايين مسافر خلال صيف 2023 بنمو 30 %

أعلن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» أن الشركة نقلت أكثر من 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنسبة نمو بلغت 30%

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين الغيث أن «فلاي دبي» شغلت خلال الصيف أكثر من 32,400 رحلة، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.