Wednesday, 20 September 2023 01:32 GMT

«فلاي دبي» تنقل 4 ملايين مسافر خلال صيف 2023 بنمو 30 %

9/20/2023 5:11:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» أن الشركة نقلت أكثر من 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنسبة نمو بلغت 30%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين الغيث أن «فلاي دبي» شغلت خلال الصيف أكثر من 32,400 رحلة، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.

MENAFN20092023000110011019ID1107103792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث