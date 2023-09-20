الشرط الجزائي أو مجانًا.. مختص الانتقالات الأول يؤكد: مبابي إلى ريال مديد

أكد الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات العالمية فابريزيو رومانو، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أصبح قريباً من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، أكثر من أي وقت مضى.

وقال رومانو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حسب ما سمعته أعتقد أن وجهة مبابي الصيف المقبل ستكون ريال مدريد، ربما عن طريق استخدام الشرط الجزائي أو مجانًا".

وأضاف: "مبابي وافق على شروط ريال مدريد بشأن عدم الحصول على مكافأة كبيرة بعد التوقيع، التي تسمى مكافأة ولاء".

وأتم: "قد يكون هناك تطورات أخرى، لكن في الوقت الحالي مبابي قريب من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل".

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في أكثر من فترة انتقالات سابقة، لكن باريس سان جيرمان نجح كل مرة في الحفاظ على لاعبه المميز.