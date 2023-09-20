عقد بـ 55 مليون درهم لتجهيز موقع «ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد»

أعلنت «ماج»، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن تعيين «سويس بورنج» بمنحها عقداً تبلغ قيمته 55 مليون درهم لبدء أعمال تجهيز الموقع لمشروعها «ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد» ضمن منتجع كيتورا. وستطرح الشركة مناقصة المقاول الرئيسي للمشروع في الربع الأخير من العام الجاري 2023.

ويتألف «ريتز كارلتون ريزيدنسز دبي، كريك سايد» من 177 وحدة سكنية موزعة على سبعة مبانٍ و 12 منزلاً فخماً. ويقدم منتجع كيتورا لأصحاب المنازل مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك فندق صحي من فئة الخمس نجوم؛ إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال ومركز صحي شامل، يضاف إلى ذلك مطاعم تحمل تصنيف ميشلان. ويوجد في المشروع ممشى بطول 550 متراً؛ ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة المستدامة التي تركز على المنتجات العضوية، والعديد من مواقف السيارات الخاصة المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع خدمة صف السيارات، وتكون جميعها ضمن مجمع مسوّر يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية.

ويتم الالتزام في كل وحدة بالمعايير المدرجة ضمن شهادة WELL للصحة والسلامة، كما تكون معززة بالمناطق الترفيهية الراقية للغاية، مع وجود المنتجع الصحي والمرافق الصحية الحصرية التي تلبي جميعها كافة معايير الصحة والسلامة لشهادة الاعتماد WELL.

وتوفر المساحات إطلالات ممتدة من خلال شرفات تحفز المقيمين على الاستمتاع بالعيش في الهواء الطلق، يضاف إلى ذلك الساحات الخارجية المحاطة بالإطارات الزجاجية، والحواجز المعمارية القابلة للتعديل لتعزيز تفاعل المقيمين مع محيطهم والحدائق المنتشرة في أرجاء المشروع.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «يسعدنا الإعلان عن تعيين»سويس بورنج«، ومن المؤكد أن خبرتها ستساعدنا في هذا المشروع الذي سيكون خياراً مثالياً للباحثين عن أسلوب حياة فاخر بدبي، خاصة مع وجود المرافق العالمية. لقد اجتذب هذا المشروع اهتماماً متزايداً من قبل المشترين والمستثمرين، حيث تجاوزت مبيعاته ملياري درهم، ما يؤكد الطلب الكبير على المشاريع المتميزة في السوق، وعلى مفهوم كيتورا الفريد بشكل خاص».

يشار إلى أن منتجع كيتورا من «ماج» يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.