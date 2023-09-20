طيران الإمارات و«السريلانكية» توقعان اتفاقية إنترلاين

وقعت طيران الإمارات والخطوط السريلانكية اتفاقية إنترلاين متبادلة لتعزيز الاتصال للركاب. وتتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو، وذلك باستخدام تذكرة واحدة والاستمتاع بسياسة نقل الأمتعة السخية ووصولها إلى الوجهة النهائية.

تفتح الشراكة بين الناقلتين 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو، ليتمكن ركاب طيران الإمارات من الاختيار من بينها. وتشمل الشبكة المشتركة وجهتين جديدتين في الهند هما مادوراي وتيروتشيرابالي، بالإضافة إلى جزيرة غان في جزر المالديف. وتشمل الوجهات في الشرق الأقصى وجنوب آسيا أيضاً كوشين وتشيناي وبنغالورو وحيدر أباد وماليه وبانكوك وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وجوانزو وسيول وطوكيو.

ويستفيد ركاب الخطوط السريلانكية من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية، ومواصلة سفرهم عبر دبي إلى 15 مدينة تخدمها طيران الإمارات. وتشمل الشبكة المشتركة نقاطًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والولايات المتحدة. ويستمتع ركاب السريلانكية بتجربة السفر المتميزة ومزايا الشراكة التي توفرها طيران الإمارات أثناء سفرهم إلى كل البحرين وعمّان والدمام والمدينة المنورة والقاهرة ومسقط ونيروبي وموسكو وتل أبيب ومجموعة من المدن الأميركية، بما فيها نيويورك جون كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن وهيوستن.

ويمكن حجز مسارات الرحلات على الشبكة المشتركة عبر الموقع التالي: emirates.com، وsrilankan.com، ووكالات السفر عبر الإنترنت ووكالات السفر المعتمدة.

مزيد من الخيارات

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسرنا تفعيل الشراكة مع الخطوط السريلانكية وتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والوصول إلى وجهات إضافية تناسب خطط سفرهم. وتتيح هذه الشراكة لعملائنا السفر بسلاسة إلى وجهات فريدة في الهند وجزر المالديف عبر كولومبو. ونتطلع إلى مواصلة تطوير تعاوننا في المستقبل القريب وتعزيز المزايا التي يمكن للعملاء الاستمتاع بها عند السفر مع طيران الإمارات والسريلانكية بتذكرة واحدة».

وأعرب الرئيس التنفيذي للخطوط السريلانكية ريتشارد نوتال، عن سعادته بالتعاون المتجدد مع طيران الإمارات. وقال: «تلتزم السريلانكية بتوفير الاتصال بسريلانكا من جميع أنحاء العالم ونعمل مع العديد من الشركاء للوصول إلى المدن التي لا نسافر إليها. طيران الإمارات ناقلة عالمية بحق ولها تاريخ طويل في سريلانكا، ويسعدنا العمل معها. وتوفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات للتواصل من وإلى سريلانكا، ما يساعد المسافرين من وإلى سريلانكا ويدعم نمو السياحة في لؤلؤة المحيط».

وجهة مهمة

وتشكّل سريلانكا وجهةً مهمةً على شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي نحو 140 مدينة في القارات الست. وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سريلانكا في عام 1986، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 11 مليون مسافر من وإلى كولومبو. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً من دون توقف إلى كولومبو، بطائرات البوينج 777-300ER، بالإضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر ماليه، ما يوفر للعملاء مرونة اختيار الرحلات والاستمتاع بالراحة مع أقل مدد التوقف لمواصلة السفر. كما تعد طيران الإمارات الناقلة الدولية الوحيدة الذي توفر خدمة الدرجة الأولى على خط كولومبو، حيث تقدم للمسافرين منتجات ذات مستوى عالمي وراحة فائقة على الأرض وفي الأجواء.

وتأسست الخطوط الجوية السريلانكية، الناقلة الوطنية لسريلانكا، في عام 1979، وتعمل من قاعدتها الرئيسية في مطار باندرانايكة الدولي في كولومبو، وعضو في تحالف عالم واحد، ولها سمعة راسخة كشركة رائدة عالمياً في الخدمة والراحة والسلامة والالتزام بالمواعيد. وتغطي شبكة خطوك السريلانكية 109 وجهات في 56 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ويتكو أسطولها بكامله من طائرات الإيرباص A330-300 وA320/ 321neo.