أمناء «حمدان بن محمد الذكية» يناقش التوجهات الاستراتيجية للأعوام 2024/2026

عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الثاني برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الأعضاء، حيث جرى خلاله مناقشة الخطة والتوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال الأعوام الـ 3 المقبلة 2024 /2026.

وأكد معالي مطر الطاير، أن أولويات عمل مجلس الأمناء في المرحلة القادمة، هي ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الريادة العالمية للجامعة، والارتقاء بجودة الخدمات الأكاديمية المقدمة، وتعزيز موقعها لتكون ضمن المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف: ترتكز خطة عمل المجلس على محاور رئيسة، هي تطوير استراتيجية متكاملة للجامعة، تشمل وضع رؤية جديدة للجامعة تواكب التوجهات المستقبلية، وتعزز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف دعم استدامة تطوير الأعمال والخدمات في الجامعة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع خارطة الطريق المستقبلية للجامعة، وسبل توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتعزيز مواكبة خططها للرؤى التنموية الطموحة في إمارة دبي، وتلبية تنامي الطلب على التعليم العالي الذكي وبرامج ومساقات التدريب المهني والتعلم المستمر، القائم على الابتكار.

واطلع مجلس الأمناء على آخر مستجدات عمل الفرق واللجان الفرعية التي شُكلت مؤخراً، ومدى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج التي اعتمدتها الجامعة، في إطار رؤيتها الطموحة لقيادة مسار التحول نحو منظومة تعليمية أكثر مرونة وشمولاً.

كما تناول الاجتماع المبادرات المستقبلية للجامعة والتي تهدف لتمكين الشباب ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستدامة، بالاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومنظومة الحوسبة السحابية.