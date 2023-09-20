الدوري الأوروبي.. كلوب: الوصول إلى النهائي؟ لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي بشكل مناسب، وأكد أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي والبطولة القارية.

وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم لكامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.

وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة (تي.إن.تي سبورت): "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعاً

التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب".

وأضاف: "أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة".

وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد.

وأشاد كلوب باللاعبين الشبان الصاعدين من أكاديمية ليفربول ووصفهم بأنهم أصحاب "مستقبل واعد"، لكنه قال إنه لن يستغل الدوري الأوروبي لإظهار مواهب هؤلاء اللاعبين.

وتابع "لدينا مواهب حقيقية هنا، لكننا لسنا في مرحلة تجارب. أعتقد أننا إذا لم نتعرض لغيابات عديدة بسبب الإصابات، فإننا نملك ما يكفي من اللاعبين للدخول بتشكيلة قوية في يومي الخميس والأحد، وهذا هو تفكيري".