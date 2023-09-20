دبي تستضيف 3000 طبيب في أكبر تجمع لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل بالمنطقة

تستضيف دبي في الـ 23 من شهر سبتمبر الجاري أكبر تجمع في المنطقة لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل حيث وصل عدد المشاركين المسجلين لغاية الآن 3000 طبيب بين استشاري ومتخصص وطبيب عام من مختلف دول العالم.

وسيقام مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2023» في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض بحضور كبار المسئولين في القطاع الصحي العام والخاص من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر «ميدام» للأمراض الجلدية والتجميل: يعد المؤتمر أكبر تجمع إقليمي ومن ضمن أكبر المنصات العالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة».

وأوضح أن عدد المحاضرين في المؤتمر وصل لـ 214 متحدثاً وهو ما يعتبر رقماً قياسياً خاصة في تخصص الأمراض الجلدية والتجميلية وسيقدمون 218 محاضرة علمية و 46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية لإطلاع الأطباء المشاركين على أحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل الذي بات من أكبر القطاعات في الدولة استقطاباً للسياحة العلاجية.

وأكد أن «ميدام» يعتبر منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 6 برامج علمية متوازية بحضور ومشاركة علمية من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة - الشريك الإنساني للمؤتمر - بالإضافة إلى عدد من جمعيات وروابط الأمراض الجلدية من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى مشاركة العشرات من الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب حيث ستقوم بطرح أحدث منتجاتها من الأدوية والأجهزة الجديدة منها ما يعرض ويطرح لأول مرة في المؤتمر خاصة وأن دبي تعد بوابة لجميع أسواق المنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي ومكانتها العالمية.