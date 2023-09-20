الدوري المصري.. المواسم المضطربة تثير مخاوف تنظيمية

تسود مخاوف تنظيمية حيال انتظام المباريات، بعد مواسم مضطربة من حيث ازدحام الجدول، مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم الذي يرسم ملامح موسم استثنائي جديد.

انطلقت النسخة 65 من الدوري الإثنين، وسط وعود من رابطة الأندية المحترفة، الجهة التي تدير المسابقة للموسم الثالث توالياً، بأن يسير الموسم بشكل منتظم وبحضور جماهيري أكبر من الموسم الماضي (10 آلاف متفرّج في المباراة الواحدة)، رغم الجدول المزدحم.

سيخوض ناديا الأهلي وبيراميدز منافسات دوري أبطال إفريقيا، الزمالك وفيوتشر كأس الكونفدرالية الإفريقية المستمرتين في حال وصول الأندية المصرية للأدوار النهائية، حتى نهاية مايو 2024، كما يلعب الأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديدة من 20 تشرين أكتوبر إلى 11 نوفمبر، ويشارك في كأس العالم للأندية من 12 إلى 22 ديسمبر.

أما بالنسبة لمنتخب مصر، فيرتبط بخوض تصفيات كأس العالم 2026 اعتباراً من نوفمبر المقبل، وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج في يناير وفبراير 2024، بينما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس صيف 2024.

يقول أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لوكالة فرانس برس "نجحنا في إنهاء الموسم الماضي في وقت جيّد سمح للأندية بالحصول على راحة سلبية وإقامة فترة إعداد. الموسم الجديد ينطلق يوم 18 سبتمبر وينتهي في 30 يوليو 2024. سيكون الجدول منتظماً بالرغم من ازدحام الجدول، ما يجبرنا على ضغط المباريات".

ورفضت رابطة الأندية مقترحات عدّة بإقامة الموسم بنظام المجموعتين أو من دور واحد، بسبب كثرة الارتباطات التي تنتظر الأندية والمنتخبات هذا الموسم، وأصرّت على أن يقام الدوري بنظامه المعتاد من 34 جولة بين الأندية الـ 18 المشاركة.

وازدادت المخاوف بالفعل مع إعلان لجنة المسابقات عن جدول الدور الأول من المسابقة والذي ينتهي في بداية شهر ابريل 2024.

تساءل المتابعون حول قدرة رابطة الأندية على الوفاء بعهدها وإنهاء البطولة بنهاية يوليو، خصوصاً مع إعلان الرابطة عن إقامة بطولة جديدة بمسمى "سوبر الأندية الأبطال" تجمع بين أربعة أندية لتحل محل الكأس السوبر المصري بشكلها القديم، ناهيك عن بطولة كأس مصر للموسم الماضي التي توقفت عند الدور نصف النهائي، وبطولة كأس مصر للموسم الجديد التي لم يُكشف عن موعدها حتى الآن.

فنّد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، تلك المخاوف، وقال لفرانس برس "سينتهي الدور الأول في ابريل بسبب كثرة التوقفات، لارتباطات الأهلي بدوري إفريقيا وكأس العالم للأندية، والمنتخب بكأس أمم إفريقيا. لكن بعد ذلك سيكون الأمر أكثر انتظاماً وسيمكننا انهاء المسابقة في نهاية يوليو".

وفي وقت تقدّم أندية الدوري المصري نتائج جيدة في البطولات القارية، خصوصاً الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات احراز لقب دوري أبطال إفريقيا، يؤكد دياب ان الدوري المصري يُعدّ الرقم 13 في قائمة الأفضل حول العالم.

قال خلال حفل قرعة الدوري في العاصمة الإدارية "لدينا أربعة من أفضل سبعة أندية في إفريقيا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيتوشتر، وذلك طبقاً لتصنيف الاتحاد الافريقي نهاية الموسم الماضي".

وفيما ارتفع عدد المتفرجين من ستة آلاف إلى عشرة آلاف، أضاف دياب ان الرابطة قدّمت للجهات المسؤولة طلباً لحضور الجماهير بنصف سعة الأستاذات "على أن تصل الموافقة إلى السعة الكاملة لحضور الجماهير في الدور الثاني من عمر المسابقة، ولكننا نأمل أن المشروع يتم الموافقة عليه بدعم مؤسسات الدولة الكاملة وهو ما يعطينا الأمل".