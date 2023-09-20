سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع رسمي واستقرار في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.17% في تعاملات سوق المال وتعاملات البنوك المصرية، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

صعد سعر صرف الدولار في سوق المال اليوم بنسبة طفيفة، بينما ساد الاستقرار على تعاملات الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وتأجيل موعد المراجعة والذي كان مقرراً له مارس

2023 وتم تأجيله حتى سبتمبر الجاري.وتوقعات قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم والمقرر له الخميس 21 سبتمبر 2023.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

على الرغم من إشارة العديد من الاقتصاديين إلى احتمالية وجود خفض في قيمة الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال مستقراً، وقد سجل في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

استقر أيضاً سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد فترة من التذبذب بين الصعود والهبوط، مسجلاً اليوم 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

على جانب آخر، شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه تراجعاً نسبياً في سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي وبنك الإسكندرية اليوم 32.94 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.11 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.84 جنيهاً للشراء، مقابل 32.99 جنيهاً للبيع.

وشهد سعر اليورو في السوق السوداء اليوم ارتفاعا طفيفا بعد تراجع الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.17 جنيهاً للشراء، مقابل 42.81 جنيهاً للبيع.