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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية

9/20/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.














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