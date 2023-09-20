وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب





ورحب الدكتور الوزير، بمجلس إدارة المركز القومى للامتحانات، مؤكدا فخره واعتزازه بالدور الكبير الذى يلعبه المركز فى بناء القدرات وتنميتها؛ مما جعله أحد أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط.





وأوضح الوزير أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تؤكد أن الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف، مضيفًا أن نماذج الإجابة والأسئلة تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات، كما تم تكليف خبراء بمراجعة نماذج الإجابة عقب كل امتحان، كما أوضح أن الهدف من الأسئلة المقالية قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة.





وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بنواتج التعلم، مؤكدا على ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الاسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة فى إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتى تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حيث يشارك فى بناء هذه البنوك مجموعة منتقاه من المعلمين وفقًا لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.





وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية فى إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية فى عملية التعلم الذاتى وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين فى مجال التقويم.





كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدى إلى التقويم من أجل التعلم المعنى بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل فى سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.





ووجه الوزير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بتجديد

بنوك أسئلة الثانوية العامة

والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.





ووجه الوزير أيضا بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسى، وأن يتم عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات خاصة وأنها الكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.





وفى إطار آخر، قال الوزير أنه سيتم إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب، وسيكون مرجعيا لتقديم الحلول، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر قومى حول هذا الموضوع وتقييم دورى وبرنامج علاجى فى المرحلة الابتدائية فى ضوء التنمية المستدامة.





كما تطرق الوزير إلى انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم "GPE"، مؤكدًا على أنه يتم العمل وفقًا لهذه الشراكة فى إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى فى ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.





وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/2/26، والنظر فى الموافقة على مشاركة جمهورية مصر العربية فى دراسة (PISA) والتى تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال وإنجازات المركز بأقسامه الخمسة خلال العام الدراسى.2023/2022.





وفى ختام الاجتماع تم الموافقة على اعتماد الحساب الختامى للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى عن العام المالى 2023/2022.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانونى للوزير، والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة إيمان أحمد هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف راشد على رئيس مجلس قسم التقويم، والدكتور حسیب محمد حسیب رئيس مجلس قسم العمليات، والدكتور الفرحاتى السيد محمود رئيس مجلس قسم البحوث، والدكتور أحمد فهيم بدر رئيس مجلس قسم التدريب والإعلام، والدكتور المعتز بالله زین الدین محمد رئيس مجلس قسم تطوير الامتحانات، والدكتورة دينا محمد حافظ الأمين العام للمركز القومى للامتحانات.



