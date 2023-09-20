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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال وشرق الضفة الغربية

9/20/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا) من جنين، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مُخيم "جنين" منذ الليلة الماضية، إلى أربعة شهداء.



وأفادت المصادر بوجود 30 إصابة أخرى متفاوتة وبعضها حرجة، جراء العدوان على المخيم الواقع بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.. وشهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.



واستهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.



وفي شرق الضفة، استُشهد الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا)، مُتأثرًا بجروحه الحرجة في الرأس، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "عقبة جبر" في أريحا.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت المُخيم المذكور لتنفيذ اعتقالات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المخيم، وإصابة شاب واحد على الأقل بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى نقل الشاب المُصاب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن الطاقم الطبي بالمستشفى اسشتهاده مُتأثرًا بإصابته التي وصفت بأنها خطيرة للغاية.



وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار (شرق الضفة) منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدًا.







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