عودة تدريجية للتيار الكهربائى فى تونس بعد انقطاعه عن معظم البلاد

كان التيار الكهربائى قد انقطع فى معظم أنحاء البلاد، بسبب "خلل تقنى غير محدد"، حسبما نقلت قناة "الحرة" عن مصدر بشركة الكهرباء والغاز في تونس.

وأرجعت مصادر في شركة الكهرباء والغاز هذا الانقطاع إلى "عطب مباشر وطارئ في المولدات الرئيسية" في محطة "رادس" بالعاصمة تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق، أن "حريقا هائلا نشب بمحطة كهرباء بمنطقة نفات، الكائنة بين ماطر وتونس، مما استوجب تدخلا فوريا وسريعا لوحدات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق".

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق، هو "ارتفاع درجات الحرارة" التي شهدتها ولاية بنزرت في اليومين الماضيين.